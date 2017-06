God of War (PS4) - Release noch in diesem Jahr möglich

Neuesten Gerüchten zufolge soll das neue God of War für die PlayStation 4 bereits im Jahre 2017 veröffentlicht werden. Bei den Gerüchten handelt es sich um die angepasste Produktbeschreibung eines Retailers.

Vor gut einem Jahr wurde ein neues God of War während der Pressekonferenz von Sony auf der E3 2016 angekündigt. Der Trailer wirkte recht blutig und gleichermaßen vielversprechend, da es sich scheinbar um eine Story zwischen Vater und Sohn handeln sollte. Den Trailer findet ihr in der zugehörigen News:

Der Game Director Cory Barlog hat vor einiger Zeit durchsickern lassen, dass das Spiel keinen Multiplayer-Modus mitbringt und der Fokus auf dem Singleplayer liege. Außerdem solle Kratos auch in weiteren Teilen der Serie eine wichtige Rolle einnehmen.

Seit der Enthüllung gab es recht wenig zu sehen und auch in Bezug auf das Datum der Veröffentlichung ist nur sehr wenig bekannt. Nun gibt es allerdings neue Gerüchte. Diese besagen, dass der Release möglicherweise noch in diesem Jahr sein könnte.

Der portugiesische Retailer namens Gaming Replay hat kürzlich das Datum der Auslieferung zu God of War geändert. Demnach soll das Produkt bereits ab dem 14. September 2017 käuflich zu erwerben sein. Möglicherweise könnte das Spiel also schon in wenigen Monaten seine Veröffentlichung feiern. Die anstehende E3 könnte weitere Informationen diesbezüglich bereithalten. Es liegt auf jeden Fall nahe, dass Sony hier zu dem Spiel neue Details preisgeben wird.

Infos zu God of War (PS4)

