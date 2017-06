God of War (PS4) - Inhalte der Collector's Edition geleakt?

Der deutsche Onlinehändler SpieleGrotte listet die Collector's Edition zum neuen God of War für die PlayStation 4. So soll unter anderem eine neue 9 Zoll große Statue von Kratos und seinem Sohn Atreus enthalten sein.

Collector's Editions gehören weiterhin zu einem beliebten Gut, das sich viele Spieler gönnen, um den neuen Spielen zu frönen und zusätzliche Inhalte zu bekommen. Dabei gehören die Collector's Editions der God of War-Reihe mit zu den bekanntesten Stücken der Sammlerausgaben - man denke nur an die Ultimate Edition zu God of War 3, die sich in einer Replika der Büchse der Pandora befand.

Offenbar wurden jetzt auch die Inhalte des neuesten God of War-Ablegers geleakt. So listet der deutsche Onlinehändler SpieleGrotte die Collector's Edition zu Kratos neuestem Abenteuer auf der PlayStation 4. Die Beschreibung der Inhalte ist in englischer Sprache gehalten, wodurch davon ausgegangen werden kann, dass die Informationen von einem internationalen Großhändler stammen.

Dies soll laut dem Eintrag in der Collector's Edition enthalten sein:

Hauptspiel

9 Zoll Statue von Kratos & Atreus, die gegen zwei Helwalker kämpfen

zwei geschnitzte Spielzeugfiguren des Sohnes

Steelbook-Hülle

exklusiver Lithographie-Druck

Weltkarte des Spiels aus Stoff

digitaler Soundtrack

exklusives dynamisches Theme

Shield pack, das 3 In-Game Schilder beinhaltet

Bis eine offizielle Ankündigung seitens Sony kommt, ist die Information natürlich noch mit Vorsicht zu genießen. Der Preis beträgt laut SpieleGrotte 199,99€ und der Release soll am 15.01.2018 sein. Der Onlinehändler stellt aber schon in der Beschreibung klar, dass der Preis und das Releasedatum noch nicht final sind.

Wahrscheinlich ist es jedoch, dass Sony im Rahmen ihrer E3-Pressekonferenz das offizielle Releasedatum und vielleicht sogar die Collector's Edition vorstellt.

