God Eater 3 - Für PC und PS4 angekündigt: Trailer zeigt Story und neuen Charakter

God Eater 3 wurde kürzlich während der Feierlichkeiten des 8. Geburtstags des Franchises gezeigt und offiziell für die PS4 und den PC angekündigt. Auf dem PC wird es via Steam erscheinen. Trailer zeigen erste Eindrücke von der Story und erstes Gameplay-Material liegt ebenfalls vor.

Bandai Namco hat God Eater 3 für die PS4 und den PC angekündigt. Während des God Eater 8th Anniversary Thanksgiving Day-Event in Tokio zeigte der Publisher einen brandheißen Trailer zu God Eater 3. Das JRPG soll vorerst in Japan erscheinen. Alle PC-Spieler dürfen sich über einen Release via Steam freuen und auch die PlayStation 4 dient als primäre Plattform.

Innerhalb des Trailers gibt es sogar einen neuen Charakter und Ansätze von der Story zu sehen. Der Titel wird von Project G.E. entwickelt und von Bandai Namco veröffentlicht.

Kein Release-Termin bisher

Ein offizielles Release-Datum wurde noch nicht preisgegeben. In der Vergangenheit gab es bereits einen kurzen Teaser zu sehen. Unterhalb der News haben wir den offiziellen Reveal-Trailer für euch eingebunden, der die entsprechenden Plattformen beinhaltet. Ein Release außerhalb von Japan ist ebenfalls sehr wahrscheinlich. Ob hier noch Plattformen wie die Nintendo Switch oder Xbox One dazu kommen, müssen wir vorerst abwarten.

Neben dem Reveal-Trailer für die Plattformen gibt es auch noch entsprechendes Gameplay-Material, das wir hier für euch bereitgestellt haben:

God Eater 3 Erstes Gameplay-Material zeigt Kämpfe und mehr vom JRPG