Ghost Recon Wildlands - Ubisoft kündigt Season 2 mit neuen kostenlosen Missionen an

Ubisoft hat das Year 2 von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands angekündigt, das den Spielern sowohl in der Kampagne als auch in der Ghost War PvP-Erfahrung neue kostenlose Inhalte bieten wird. Das erste große Update mit dem Titel "Special Operation I" wird am 10. April 2018 für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen.