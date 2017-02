Die Beta-Tester von Ghost Recon Wildlands fordern von Ubisoft eine Verschiebung des Release-Termins. Demnach sei das Open-World-Spiel technisch noch nicht ausgereift und die Missionen würden sich schon jetzt zu sehr wiederholen.

Mit Ghost Recon Wildlands bringt Ubisoft im kommenden Monat das nächste große Open-World-Spiel auf den Markt. In dem Titel für PC, PlayStation 4 und Xbox One geht es um den Kampf gegen ein mächtiges Drogenkartell, das die Wildlands unter Kontrolle hat.

Beta-Kritik zu Ghost Recon Wildlands

Stück für Stück müssen wir uns die Landschaften aus Ghost Recon Wildlands zurückholen. In der Closed Beta konnten einige Spieler bereits in dieses Setting hineinschnuppern und ihr Feedback an Entwickler Ubisoft senden.

Wie auf der Forenplattform Reddit deutlich wird, fällt die Meinung über Ghost Recon Wildlands sehr gespalten aus. So berichten einige Spieler, dass sich die Missionen immer gleich angefühlt hätten und sich selbst mit menschlichen Mitspielern nach kurzer Zeit eine repetitiver Spielstil herauskristallisiert hat.

Release-Verschiebung von Ubisoft unwahrscheinlich

Außerdem gäbe es gravierende technische Probleme, schreibt ein Nutzer auf Reddit. Anzumerken ist trotzdem, dass es sich bei der Testphase von Ghost Recon Wildlands nur um eine Beta-Fassung handelte und Ubisoft noch immer an dem Spiel arbeitet. Eine Release-Verschiebung ist aufgrund der bereits gestarteten Werbe-Kampagnen sehr unwahrscheinlich.

