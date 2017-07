Ghost Recon Wildlands - Open Beta zum PVP-Modus startet bald

Ubisoft plant die Einführung eines PVP-Modus für ihren taktischen Open World-Shooter Ghost Recon: Wildlands. Wie jetzt mitgeteilt wurde, ist eine offene Beta zum Ende des Sommers geplant.

Mit Ghost Recon: Wildlands wechselte der Publisher und Entwickler Ubisoft das Setting und das Gameplay der bekannten Ghost Recon-Reihe. So setzte man auf ein Open World-Konzept, das zwar taktische Möglichkeiten bietet, diese jedoch auf eine typische MMO-Weise eingepflegt wurde. Der Verkauf des Spiels lief äußerst erfolgreich, es wurde jedoch von vielen Seiten kritisiert, dass man nur kooperativ und nicht kompetitiv gegen andere Spieler antreten kann. Ubisoft plant daher die Einführung eines PVP-Modus.

Offener PVP-Test

Ubisoft bestätigte jetzt, dass der Modus Ghost War in diesem Herbst mit einem kostenfreien Update zum Spiel hinzugefügt werden solle. Der Modus wird den Kampf zwischen zwei Teams bieten, die jeweils vier Spieler beinhalten werden - also eine Art Team Deathmatch. Um dieses 4 vs 4-PVP möglicht fehlerfrei einzufügen, plant Ubisoft eine offene Beta-Phase, die noch in diesem Sommer starten soll.

Um dem Modus etwas mehr taktische Finesse und Möglichkeiten zu verpassen, werden spezielle PVP-Mechaniken eingeführt, die ihr euch schon mal im untenstehenden Trailer ansehen könnt.

Des Weiteren veröffentlichte man das Update 6, das unter anderem Änderungen an der Helikoptersteuerung einfügt. So soll sich jeder Helikopter etwas anders steuern - wer dies nicht möchte, kann in den Einstellungen zu der bisherigen Variante zurückkehren.

