Ghost Recon: Wildlands - Neues Gameplay-Video und unser Ersteindruck

Wie spielt sich eigentlich Ghost Recon: Wildlands? Unsere Redakteure waren in Paris bei Ubisoft und hatten die Möglichkeit sich den Titel mehrere Stunden lang ganz genau anzuschauen. In unserem Preview-Video sprechen wir über unseren ersten Eindruck und präsentieren euch exklusives Gameplay-Material zum Open World-Shooter.

Am 7. März 2017 erscheint Ubisofts Online-Koop-Shooter Ghost Recon: Wildlands für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Nun haben die Verantwortlichen einen Termin für den nächsten Closed-Beta-Test bekannt gegeben. Ausgewählte Spieler können ab dem 3. Februar 2017 ein Wochenende lang nach Bolivien reisen, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen.

Der Preload zu der Beta-Phase startet am 1. Februar 2017. Wer gerne einen Blick auf Ghost Recon: Wildlands werfen möchte, der kann sich auf der offiziellen Webseite für die Beta anmelden. Gespielt werfen kann entweder alleine oder mit bis zu drei weiteren Freunden im Koop-Modus.

Unser Gameplay-Video zu Ghost Recon Wildlands findet ihr wie gewohnt in unserer Video-Rubrik.

Erkundung auf eigene Faust

Wir sind in der vergangenen Woche nach Paris gereist, um Ghost Recon: Wildlands in aller Ruhe innerhalb Events anzuspielen. In unserem Gameplay-Video zeigen wir euch die Charakter-Erstellung, die zahlreiche Optionen zur Individualisierung bietet, spielen eine erste Mission und demonstrieren euch die verschiedenen Fahrzeuge sowie einen Hubschrauber. Interessant ist vor allem die Möglichkeit unsere Waffen an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, um zum Beispiel ein Lager per angeschraubten Schalldämpfer zu infiltrieren.

Spielen wir den Singleplayer-Modus, dürfen wir drei KI-Kameraden befehligen. Im Koop-Modus hingegen können bis zu drei Freunde in unseren Squad eintreten und uns bei den verschiedenen Missionen unterstützen.

Wie gut spielt sich Ghost Recon Wildlands?

Wir haben den Online-Koop-Shooter mehrere Stunden anspielen können und verraten euch in unserem Preview-Video unseren ersten Eindruck und an welchen Schrauben Ubisoft bis zum Release am 7. März vielleicht noch ein wenig schrauben sollte. Das entsprechende Video findet ihr ebenfalls in unserer Video-Rubrik sowie auf unserem YouTube-Kanal PlayNationTV.

Ghost Recon: Wildlands

