Ubisoft hat eine Collector's Edition mit stolzem Preis angekündigt, die aber leider nur in den Vereinigten Staaten bestellbar sein wird. Ein Blick auf die Extras lohnt sich trotzdem allemal.

Ubisoft stellte nun eine neue Collector's Edition vor, die scheinbar nur in den GameStop Filialen in der USA erhältlich sein wird. Zeitgleich mit dem Reasetermin des Games wird diese besondere Version zum Verkauf stehen. Wildlands ist ein Teil der Ghost Recon-Reihe und wird als taktischer Open World Shooter in Bolivien spielen. Als ein Mitglied der Spezialeinheit "Ghosts", müssen die Spieler nun die Pläne des Santa Blanc-Drogenkartell durchkreuzen.

Die Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Ghost Edition wird für die PS4 sowie die Xbox One produziert und soll USD 219,99 (ca. EUR 209) kosten. Sie enthält folgende Extras:

- Spiel Ghost Recon Wildlands (Gold Edition mit allen Season Pass-Inhalten)

- Ca. 31 cm große Statue von Nomad (Anführer der Ghost und Waffenspezialist)

- 5 bestickte Ghost Recon-Aufnäher

- Exklusive Lithografie von Bolivien

- Steelbook

- Premium Verpackung

Das zehnte Spiel aus der Ghost Recon Reihe von Ubisoft wird am 07. März 2017 für die PlayStation 4, die Xbox One sowie den PC erscheinen.

Seitenauswahl

Infos zu Ghost Recon: Wildlands