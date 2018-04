Ghost Recon Wildlands - Crossover mit Splinter Cell in der neuen Operation

Jüngst ist ein Teaser-Trailer seitens Ubisoft veröffentlicht worden, der ganz offensichtlich auf ein Crossover von Ghost Recon Wildlands und Splinter Cell deutet. Noch gibt es nicht viele Details.

Ghost Recon Wildlands und Splinter Cell in einem Crossover? Das wird scheinbar bald Wirklichkeit, wie der Trailer von Ubisoft andeutet. Jüngst ist ein Teaser erschienen, der die Mission "The Call" ankündigt. Sam Fisher oder auch Matchwood erhält eine Transmission von Paladin, die ihn auf seine neue Mission einstimmt. Am Ende der Übertragung hören wir, dass er sich mit den Ghosts zusammentun wird.

Splinter Cell 2018 Neuer Teil wohl dieses Jahr

"Ich habe Freunde in der Nachbarschaft. Ruf die Ghosts."

Bereits am morgigen 9. April 2018 soll es weitere Details zu The Call geben. Bisher handelt es sich lediglich um einen kleinen Teaser. Wenn sich hier etwas tut, halten wir euch auf dem Laufenden. Den Trailer zum Teaser haben wir euch unterhalb der News eingebunden.

Und das wäre nicht das erste bemerkenswerte Crossover. Abgesehen von den PvP-Skins, die von den Operatoren aus Rainbow Six: Siege inspiriert sind, gab es da noch eine Konfrontation mit dem Predator. Alle Infos dazu erhaltet ihr hier:

Ghost Recon Wildlands Der Predator-Trailer zum kommenden Event ist da