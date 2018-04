Ghost Recon Wildlands - Aus technischen Gründen kein Battle Royale

Auch wenn es in nächster Zeit viele neue Inhalte in Ghost Recon Wildlands geben wird, so werden wir eines wohl nicht zu Gesicht bekommen - einen Battle-Royale-Modus.

Ghost Recon Wildlands Erhält Lootboxen und Rainbow Six Siege-Outfits im Update Extended Ops

Aber warum haben sich die Entwickler dazu entschieden? Wenn ein Spiel den Grundrahmen für solch einen Spielmodus bietet, dann sollte das doch wohl Wildlands sein? Die Entwickler haben sich jetzt klar gegen einen solchen Modus ausgesprochen.

Via Twitter gab es den entscheidenden Hinweis. Laut Aussagen liege die natürliche Richtung von Ghost War - damit ist der PvP-Modus von Wildlands gemeint - nahe, einen solchen Battle-Royale-Modus zu implementieren. Allerdings gebe es diesbezüglich einige Schwierigkeiten. Es müssten Änderungen in der "Spielstruktur" vorgenommen werden. Zudem wäre dies mit technischen Herausforderungen verbunden. Zu diesem Zeitpunkt seien diese schlicht nicht zu bewerkstelligen.

We understand the allure of the Battle Royale game mode and while it may seem like a natural direction for Ghost War. However, it would involve changes in the game structure and technical challenges that are simply impossible to undertake right now.