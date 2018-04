Ghost Recon Wildlands - Alle Inhalte am kommenden Wochenende kostenlos spielbar

In den kommenden Tagen soll ein "Free Weekend" zu Ghost Recon Wildlands stattfinden, um den Anfang des 2. Jahres einzuläuten. Sowohl Singleplayer-Kampagne als auch der Multiplayer-PvP ist spielbar.

Falls ihr Ghost Recon Wildlands noch nicht ausprobiert habt oder euch unsicher seid, ob der Titel etwas für euch ist, dann gibt es jetzt eine wunderbare Möglichkeit, einen kleinen Ersteindruck zu erhalten.

Ghost Recon Wildlands erhält ein kostenloses Testwochenende, das bereits in wenigen Tagen beginnt. Am 12. April 2018 beginnt das "Free Weekend" und dann dürft ihr bis zum 15. April 2018 Probespielen. Das Tolle ist, dass die exklusive Koop-Mission mit dem Crossover zu Splinter Cell ebenfalls zur Verfügung steht. Falls ihr also gemeinsam mit Sam Fisher einen Blick auf die Inhalte von Year 2 werfen möchtet, dann bietet sich das verlängerte Wochenende perfekt an. Alle Infos dazu erfahrt ihr hier:

Ghost Recon Wildlands Spezialmission mit Sam Fisher angekündigt

Im Singleplayer und Multiplayer spielbar

Neben der vollwertigen Singleplayer-Kampagne, die ihr ohne Einschränkungen spielen könnt, sind demnach auch alle anderen Inhalte zugänglich. Falls ihr ein paar Runden im Multiplayer spielen möchtet, könnt ihr zudem auf den PvP-Modus "Ghost War" zurückgreifen.

Der kostenlose Test zu Ghost Recon Wildlands wird auf dem PC via Uplay, der PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen. Auf den Konsolen könnt ihr den Trial-Zugang einfach in den jeweiligen Stores herunterladen.

Ghost Recon Wildlands Ubisoft kündigt Season 2 mit neuen kostenlosen Missionen an