Gewinnspiel - Gewinnt eine High-End Gaming-Tastatur von Razer

Wir verlosen gemeinsam mit Razer die mechanische Gaming-Tastatur Black Widow Chroma V2. Wie ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen könnt, erfahrt ihr in unserer News.

In Zusammenarbeit mit Razer verlosen wir die mechanische Gaming-Tastatur Black Widow Chroma V2. Dabei handelt es sich um die Neuauflage von Razers bunt beleuchteter "schwarzen Witwe". Diese wird erstmals mit einer weich gepolsterten Handballenauflage ausgeliefert, die ganz einfach magnetisch an der Chroma V2 angebracht werden kann. Dort hält sie selbst bei schnellen und hektischen Partien noch sehr gut.

Gerade für Vielschreiber empfiehlt sich unser Gewinnspiel, da die Chroma V2 über Razer-Tastenschalter mit grüner Farbcodierung verfügen. Diese sind mit dem Cherry MX Blue vergleichbar, hat aber einen kürzeren Weg zum Klickpunkt und benötigt weniger Kraftaufwand. Kurz zusammengefasst: Die Schalter verfügen über ein haptisches sowie ein gut hörbares akustisches Feedback beim Auslösen.

Mittels Razers eigener Software Synapse lässt sich jede Taste einzeln in 16,8 Millionen Farben beleuchten. Wem dies zu umständig ist, der nutzt die vorgegebenen Beleuchtungseffekte. Auf der linken Seite der Tastaturen befinden sich darüber hinaus fünf Makro-Tasten, die on-the-fly oder mithilfe von Synapse bespielt werden können.

Macht mit!

Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, versucht unser Quiz zu lösen. Habt ihr alle Fragen korrekt beantwortet, nehmt ihr an unserem Gewinnspiel teil. Hier geht's direkt zum Gewinnspiel! Der Einsendeschluss ist der 30. April 2017.

Teilnahmebedingungen:

Jeder Leser in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ab 14 Jahren kann teilnehmen. Hierzu muss das Formular am Ende des oben verlinkte Quizzes ausgefüllt werden. Jeder Teilnehmer kann nur 1x mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 30. April 2017, 23:59 Uhr MESZ. Der Gewinner werden anschließend via angegebener Mailadresse benachrichtigt.

Seitenauswahl

Siehe auch: Black Widow Chroma V2