Heute Abend starten die Macher von Life is Strange die Beta des kompetitiven Multiplayer-Shooters BATTLECREW Space Pirates. Wir laden euch herzlich zur geschlossenen Testphase ein und verlosen satte 70 Beta-Keys!

Werdet zum Weltraumpiraten! Die Macher von Life is Strange arbeiten derzeit am kompetitiven Multiplayer-Shooter BATTLECREW Space Pirates, der heute Abend endlich die Beta-Phase erreicht. Doch was wäre ein großer Test ohne die passenden Spieler?

Ziemlich langweilig, richtig! Wir laden euch zusammen mit Entwickler DONTNOD Entertainment ein und verlosen satte 70 Beta-Keys, die ihr im Anschluss auf Steam einlösen könnt. Die Beta startet am 19. Januar 2017 um 17 Uhr und endet am 22. Januar 2017 um 17 Uhr. Ihr müsst lediglich drei einfache Fragen richtig beantworten...

Hier geht es direkt zur Verlosung der Beta-Keys!

Beachtet die folgenden Teilnahmebedingungen:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die PlayMassive GmbH, Lindenstr. 20, 50674 Köln. Die Teilnahme ist nur gültig, wenn die jeweiligen Aktionen tatsächlich ausgeführt worden sind. Das Nutzen von automatisierten Hilfsmitteln („Bots“) ist verboten und führt zum Ausschluss. Jeder Nutzer kann nur einmal teilnehmen. Das Gewinnspiel endet am Donnerstag, den 19. Januar um 20:15 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail informiert. Es ist jeder Nutzer qualifiziert, der zum Zeitpunkt der Teilnahme das 14. Lebensjahr vollendet hat. Es erfolgt eine Altersprüfung. Ausgeschlossen sind Amtsträger, Mitarbeiter der PlayMassive GmbH, sowie deren Verwandte und Personen, die im selben Haushalt leben. Die Auszahlung in bar ist nicht möglich. Eventuelle Gewährleistungsansprüche der Preise entfallen bei der Teilnahme. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen euch viel Glück!

