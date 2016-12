Gears of War 2 - Nach Neuprüfung ab 18 Jahren freigegeben

Deutsche Fans von Gears of War haben erneuten Grund zur Freude. Nicht nur wurde im Juli der erste Teil vom Index gestrichen und der vierte Teil erschien bei uns ungekürzt für die Xbox One, auch Gears of War 2 hat nach erneuter Prüfung eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten.

Lange Zeit ließen sich im deutschen Xbox Games Store nur Map-Packs zu Gears of War 2 finden, von dem Hauptspiel selbst war aufgrund einer Indizierung Fehlanzeige. Das könnte sich in Kürze ändern, denn auf der Homepage der USK ist ein Eintrag mit einer Freigabe ab 18 Jahren zu dem Third-Person-Shooter von Epic Games zu finden. Am Dezember diesen Jahres hat man Gears of War 2 einer Neuprüfung unterzogen und erhielt dabei, wie schon bei der Neuprüfung des Vorgängers im Juli, Keine Jugendfreigabe. Eine formelle Aufhebung der Indizierung des Spiels steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus, mit der Erteilung einer USK-Freigabe ist Gears of War 2 jedoch effektiv vom Index gestrichen.

In der jüngeren Vergangenheit sind einige Spiele im Prüfverfahren entweder einer Indizierung entgangen oder von der Liste gestrichen worden, u.a. Klassiker wie Doom, Resident Evil 2 oder Quake. Auch für Aufsehen sorgte Mortal Kombat X, das im zweiten Anlauf ungeschnitten ein rotes USK-Siegel mit einer Freigabe ab 18 Jahren bekam. Dank Abwärtskompatibilität ist Gears of War 2 auch auf der Xbox One spielbar. Ihr könnt also auf der Konsole die bisherige Saga von Anfang bis Ende durchzocken.

