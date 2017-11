GameStop - PS4 Pro Trade-In kehrt zurück

Ab dem 13. November könnt ihr eure alte PlayStation 4 mit drei Spielen und einer Zuzahlung von 99,99€ bei GameStop gegen eine neue PS4 Pro eintauschen. Das Angebot ist diesmal jedoch deutlich strukturierter und soll nicht in ein ähnliches Chaos verfallen, wie dies zuletzt der Fall war.

Vor einigen Monaten sorgte der Videospielhändler GameStop für eine Menge Aufsehen: So ließ sich eine alte PlayStation 4 mit zwei Spielen und Controller und einer Zuzahlung in Höhe von 99€ gegen eine neue PS4 Pro eintauschen. Aufgrund der großen Nachfrage verkam die Aktion jedoch zu einem ziemlichen Chaos und eine Wiederholung erschien nahezu unwahrscheinlich.

Aktion kehrt verändert zurück

Überraschend bestätigte GameStop jetzt auf ihrer offiziellen Seite, dass die Aktion jedoch tatsächlich in einer etwas abgewandelten Form zurückkehrt. Die Änderungen fallen vergleichsweise klein aus, dürften aber in der Praxis für einen viel angenehmeren Ablauf und weniger Frust bei den Kaufwilligen sorgen. Ab dem 13. November könnt ihr in eure GameStop-Filiale gehen und eine PS4 Pro gegen eine Anzahlung von 99,99€ reservieren. Dabei müsst ihr jedoch fix sein, denn die Konsolen sind vorerst auf 100 Stück pro Filiale beschränkt. Mit anderen Worten: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Die neue Konsole könnt ihr nicht sofort mitnehmen, sondern erhaltet einen Abholschein mit einem persönlichen Datum, das zwischen dem 20. und 25.11. liegen muss. Es reicht sogar, wenn ihr die alte Konsole erst zum vereinbarten Abholtermin mitbringt - die Anzahlung muss schon bei der Reservierung getätigt werden. Auch die Regulierung ist im Gesamten diesmal etwas anders und ihr müsst die Konsole samt drei unterschiedlichen Spielen und einem Controller abgeben. Zusätzlich muss ein Strom-, HDMI-, und USB-Ladekabel enthalten sein. Natürlich muss auch die 100%ige Funktionstüchtigkeit der Konsole gesichert und das Garantiesiegel nicht durchbrochen sein.

Zustand und ausgeschlossene Spiele

Interessant dürfte der Abschnitt sein, der davon spricht, dass sowohl Konsole als auch Controller nur "normale Gebrauchsspuren aufweisen" dürfen. Dabei werden beispielsweise kleinere Kratzer erwähnt. Dies ist jedoch insofern schwierig, da der DualShock 4-Controller im Laufe der Zeit ordentlich abgegriffen sein könnte und demnach eine zusätzliche Gebühr fällig wäre. Höchstwahrscheinlich wird dabei jedoch vor Ort in den jeweiligen Filialen und von Fall zu Fall entschieden.

Außerdem gilt zu beachten, dass es eine Liste von Spielen gibt, die sich explizit nicht eintauschen lassen und somit nicht als Aktionstitel gelten. Die Liste findet ihr unterhalb dieser News. Alle weiteren Regeln, die ihr beachten müsst, findet ihr auf der offiziellen Seite von GameStop.

