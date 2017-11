Gamesplanet - Wir verlosen je eine PC-Version zu Wolfenstein 2, The Evil Wihtin 2 sowie Assassin's Creed: Origins

Gemeinsam mit unserem Shop-Partner Gamesplanet verlosen wir einen Monat vor Weihnachten wieder tolle Preise, damit ihr auch in der dunklen und kalten Jahreszeit genügend Spiele zum Zocken habt.

In den letzten Wochen sind unzählige neue Spiele veröffentlicht worden. Doch da stellt sich unweigerlich die Frage, wann wir all diese Titel überhaupt spielen sollen? Wie gut, dass Weihnachten und die winterlichen Festlichkeiten nicht mehr allzu weit entfernt sind und spätestens dann im Kreise der Familie ordentlich gezockt werden kann. Passend dazu verlosen wir gemeinsam mit Gamesplanet jeweils eine PC-Version zu Wolfenstein II: The New Colossus, The Evil Within 2 sowie Ubisofts Action-Adventure Assassin's Creed: Origins.

Gewinnen könnt ihr:

Was müsst ihr dafür tun?

Schreibt uns unterhalb dieser Zeilen oder bei Facebook in die Kommentare, welchen Titel ihr gerne gewinnen möchtet.

Beachtet die folgenden Teilnahmebedingungen:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die PlayMassive GmbH, Lindenstr. 20, 50674 Köln.

Die Teilnahme ist nur gültig, wenn die jeweiligen Aktionen tatsächlich ausgeführt worden sind. Das Nutzen von automatisierten Hilfsmitteln („Bots“) ist verboten und führt zum Ausschluss.

Jeder Nutzer kann nur einmal teilnehmen.

Das Gewinnspiel endet am 29. November 2017 um 14:00 Uhr deutscher Zeit. Der Gewinner wird von uns informiert.

Es ist jeder Nutzer qualifiziert, der zum Zeitpunkt der Teilnahme das 14. Lebensjahr vollendet hat. Es erfolgt eine Altersprüfung. Ausgeschlossen sind Amtsträger, Mitarbeiter der PlayMassive GmbH, sowie deren Verwandte und Personen, die im selben Haushalt leben.

Die Auszahlung in bar ist nicht möglich.

Eventuelle Gewährleistungsansprüche der Preise entfallen bei der Teilnahme.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen euch viel Glück!

