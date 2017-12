Gamesplanet - Weihnachts-Angebote mit PC-Schnäppchen

Wir feiern den zweiten Advent und Gamesplanet feiert fleißig mit. Bei den XMAS-Deals spart ihr mehr als 70 Prozent bei über 200 Spielen - darunter auch Highlights wie Far Cry, Total War und For Honor!

Bei den Weihnachts-Angeboten von Gamesplanet spart ihr aktuell bei mehr als 200 Spielen. Die Rabatte zum zweiten Advent haben es in sich, 80 Prozent oder mehr sind hier die Regel. Wir zeigen euch die besten XMAS-Deals.

Gamesplanet - Die besten Schnäppchen in der Black Friday-Woche

Gamesplanet - Wir verlosen je eine PC-Version zu Wolfenstein 2, The Evil Wihtin 2 sowie Assassin's Creed: Origins

Gamesplanet - Far Cry 4, For Honor und Co. - Lohnende Wochenendangebote