Gamesplanet - Satte Rabatte auf zahlreiche Ubisoft-Titel, neue Flashdeals!

Unser Partner Gamesplanet bietet in seinem Shop derzeit zahlreiche Ubisoft-Titel zu reduzierten Preisen an. Unter anderem könnt ihr euch Assassin's Creed: Origins sowie Ghost Recon Wildlands aktuell günstiger sichern. Alle Infos dazu erhaltet ihr in unserer News.

In dieser Woche könnt ihr bares Geld sparen: Während Amazon die Oster-Angebote-Woche veranstaltet und ihr in dem Online-Shop von Lioncast 20 Prozent Rabatt auf alle erhältlichen Produkte erhaltet, bietet unser Partner Gamesplanet zahlreiche Ubisoft-Titel deutlich günstiger an.

Unter anderem könnt ihr euch Ubisofts Action-Adventure Assassin's Creed: Origins für 29,99 Euro sichern. Der Third-Person-Shooter Ghost Recon Wildlands schlägt hingegen mit günstigen 18,99 Euro zu Buche. Neben solchen "Highlight Deals", die über die gesamte Woche laufen, gibt es außerdem sogenannte "Flash Deals", die für 48 Stunden einen besonders attraktiven Rabatt besitzen.

Beispielshalber wird der Online-Shooter The Division für nur 11,49 Euro und das Aufbaustrategiespiel Anno 2070 Königedition für lediglich 5,99 Euro angeboten. Eine kleine Auswahl der besten Angebote haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen übersichtlich zusammengefasst.

Ubisoft Promo auf Gamesplanet

Far Cry 5 - Rabattaktion mit paysafecard

Passend zu der Ubisoft-Aktion veranstaltet Gamesplanet eine Rabattaktion auf den First-Person-Shooter Far Cry 5 mit paysafecard. So gibt es aktuell fünf Euro Extrarabatt auf alle Versionen von Far Cry 5 wenn paysafecard zur Zahlung genutzt wird. Hier fallen keine weiteren Extrakosten an. Alle Infos dazu erhaltet ihr hier.

Große Ubisoft Promo auf Gamesplanet

Besondere Highlights:

Falsh Deals - Extrarabatt für je 48 Stunden:

23.03.2018, 10:00 Uhr bis 26.03.2018, 10:00 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine Werbung. Bei allen Links zu Gamesplanet und Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.