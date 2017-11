Gamesplanet - Far Cry 4, For Honor und Co. - Lohnende Wochenendangebote

Passend zum nahenden Wochenende gibt es auf Gamesplanet einige interessante Angebote, um den eigenen Geldbeutel zu schonen. Unter anderem winkt Ubisofts Shooter Far Cry 4 für nur 12,99 Euro. Solltet ihr also am Wochenende noch nichts geplant haben, empfiehlt es sich bein unserem Partner vorbeizuschauen.

Das nächste Wochenende liegt bereits in greifbarer Nähe und bedeutet vor allem eines - viel Zeit zum Zocken! Da passt es natürlich, dass unsere Freunde von Gamesplanet frische Angebote zum Wochenende parat stehen haben. Unter anderem winken der Shooter Far Cry 4 aus dem Hause Ubisoft sowie das Action-Spiel For Honor.

Die Angebote laufen vom 17. November bis einschließlich 19. November 2017 und beinhalten die folgenden Highlights:

​

Seitenauswahl

Gamesplanet - Summer Sale Angebote an Tag 6 - Gewinnt Metal Gear Solid 5 & mehr! Der Summer Sale beim Online-Shop Gamesplanet.com startet in den sechsten Tag. Gamer können aus einem Sortiment aus über 1.200 Spielen für Steam, Origin und Uplay auswählen. Die vielen ...