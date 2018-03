Gamesplanet - Erhaltet den Shooter besonders günstig

Bei unserem Partner Gamesplanet stehen zum Wochenende hin alle Zeichen auf Far Cry 5. Solltet ihr bereits einen Blick auf den Titel geworfen haben, geben wir euch nun die perfekte Gelegenheit um zuzuschlagen und dabei noch Geld zu sparen.

In der kommenden Woche erscheint Ubisofts First-Person-Shooter Far Cry 5 für PS4, Xbox One sowie PC. Passend zum bevorstehenden Release veranstaltet unser Shop-Partner Gamesplanet eine paysafecard-Aktion, bei der ihr bares Geld sparen könnt. Solltet ihr Far Cry 5 erwerben und als Zahlung "paysafecard" auswählen, erhaltet ihr einen Zusatzrabatt in Höhe von 5 Euro.

Gamesplanet Satte Rabatte auf zahlreiche Ubisoft-Titel, neue Flashdeals!

So sichert ihr euch einen Zusatzrabatt

So geht's: Einfach eine der drei "Far Cry 5" Versionen in den Warenkorb legen und zur Zahlung "paysafecard" wählen. Die 5 Euro Zusatzrabatt werden automatisch im Warenkorb angerechnet, der vergünstigte Preis gezeigt und es kann bequem und ohne jegliche weitere Zusatzkosten bezahlt werden.

Eine Anleitung dazu findet ihr auf der Landingpage der Aktion. Gamesplanet liefert die Keys pünktlich zum Preload-Start!

Sonderrabatt Promo mit paysafecard: Far Cry 5!

Sichert euch einen Vorbestellerbonus

Wenn ihr Far Cry bis zum 27. März 2018 auf Gamesplanet vorbestellt, erhaltet ihr das Weltuntergangs-Paket mit Prepper-Outfit, Waffen- und Fahrzeug-Skins sowie zusätzlichen Verbrauchsartikeln.

Inhalte der Deluxe Edition:

Far Cry 5 + Großwildjäger-Paket Piloten-Ass-Paket Explosions-Paket Chaos-Paket AR-C Gewehr & 0.44 Magnum-Pistole mit einzigartigen Skins



Inhalte der Gold Edition

Die Gold Edition enthält das Spiel sowie die oben genannten Deluxe-Boni und dazu den Season-Pass.

Die Titel und die Aktionspreise im Überblick:

Hinweis: Bei allen Links zu Gamesplanet handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.