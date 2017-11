Gamesplanet - Die besten Schnäppchen in der Black Friday-Woche

Unser Partner Gamesplanet hat im Rahmen der heute startenden Black Friday-Woche über 300 Top-Titel im Angebot. Wir haben für euch die besten 20 Angebote übersichtlich zusammengefasst.

Unser Shop-Partner Gamesplanet veranstaltet vom 23. bis einschließlich 28. November 2017 die Black Friday-Woche mit unzähligen, lohnenden Angeboten. Insgesamt sind über 300 Spiele im Sale, dazu gehören Wolfenstein II: The New Colossus, Destiny 2, The Evil Within 2 sowie Assassin's Creed: Origins.

Weiter unten haben wir für euch die Top-Titel aufgelistet, die derzeit stark reduziert angeboten werden. Vielleicht einfach ein Vorweihnachtsgeschenk an euch selber?

Alle Angebote im Überblick: Black Friday auf Gamesplanet!

Weiterhin veranstalten wir in dieser Woche gemeinsam mit Gamesplanet ein Gewinnspiel, bei dem ihr eine PC-Version zu Assassin's Creed: Origins, Wolfenstein II: The New Colossus sowie The Evil Within 2 gewinnen könnt.

Die Top-Titel der Gamesplanet Black Friday-Woche:

Hinweis: Bei allen Links zu Gamesplanet handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.*

