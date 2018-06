gamescom 2018 - Samstags-Tickets bereits ausverkauft

Rund drei Monate vor der gamescom sind die begehrten Samstags-Tickets bereits ausverkauft. Solltet ihr euch Tagesticket für die Publikumstage Mittwoch, Donnerstag und Freitag sichern wollen, dann solltet ihr euch nun nicht mehr allzu lange Zeit lassen.

Es sind noch knapp drei Monate bis die gamescom 2018 (offen für alle 22. bis 25. August 2018) ihre Tore öffnet. Das Interesse an dem weltweit größten Event für Computer- und Videospiele ist allerdings schon jetzt riesig und der Ansturm auf die begehrten Tickets enorm. Wie die Verantwortlichen der koelnmesse nun innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben haben, ist der gamescom-Samstag (25. August 2018) für Privatbesucher bereits ausverkauft.

Für die Publikumstage Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind noch Tickets im Online-Ticket-Shop der gamescom verfügbar. Wie gewohnt heißt es aber: Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht! Wenn ihr die Spielemesse in diesem Jahr also live erleben möchtet, dann solltet ihr euch möglichst schon jetzt ein Tagesticket sichern.

gamescom 2018 Ticketverkauf gestartet, erstmals auch für Schulklassen

Schulklassen-Tickets

In diesem Jahr werden zum Datum der Spielemesse gerade einmal drei Bundesländer frei haben - im Jahr 2017 sind es noch acht Bundesländer gewesen. Um Schulklassen außerhalb von Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen einen Ausflug zur gamescom zu ermöglichen, wird daher in diesem Jahr erstmals ein limitiertes Kontingent an Schulklassen-Tickets angeboten. Zum Preis von 6,50 Euro pro Person kann die Messe an den Publikumstagen Mittwoch, Donnerstag und Freitag mit diesem Ticket besucht werden.

Pre-entry Tickets

Die sogenannten Pre-entry Tickets verfügen ebenfalls über ein limitiertes Kontingent und stehen im gamescom Ticket-Shop zur Verfügung. Damit kann die Messe an den Publikumstagen Mittwoch (22. August) und Donnerstag (23. August) bereits um 9 Uhr, also eine Stunde vor allen anderen Privatbesuchern, betreten werden. Auch für die Pre-entry Tickets gilt: Sie sind nur verfügbar solange der Vorrat reicht.