gamescom 2018 - In den Herbst verschoben, weil dann mehr Kinder Ferien haben

Die gamescom 2018 wird in diesem Jahr im Herbst stattfinden. Das hat die Koelnmesse im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Grund dafür sind schleppende Ticket-Verkäufe, die dadurch zustande kommen, dass zum Veranstaltungszeitpunkt zu wenige Kinder Ferien haben.

Der August ist traditionell der Monat, in dem die gamescom ihre Pforten öffnet. In diesem Jahr müssen sich Besucher allerdings auf einen neuen Termin gefasst machen: Die Videospiel-Messe wird in den Herbst verschoben, wie die Veranstalter bekannt gaben.

„In Absprache mit game, dem Bundesverband für interaktive Unterhaltungselektronik, der Koelnmesse und den zahlreichen Ausstellern haben wir uns nach intensiver Prüfung für eine Verlegung des Termins entschieden. Wir erhoffen uns dadurch eine aufregendere und schönere Zeit auf der diesjährigen gamescom, besonders für alle Besucher, die den Reiz der Messe ausmachen.“

Grund für die Verschiebung sind weiterhin schleppende Ticket-Verkäufe, die im Vergleich zu den Vorjahren stark zurück gegangen waren. Zu erklären ist dies mit der Tatsache, dass zum Veranstaltungszeitpunkt kaum ein Bundesland noch Sommerferien hat.

Mehr Besucher und Kinder

Die Anzahl der Kinder, die die gamescom besuchen könnten, sei stark eingeschränkt, erklärte die Koelnmesse. Man erhoffe sich durch eine Verlegung des Termins, dass mehr Eltern sich Urlaub nehmen, damit sie gemeinsam mit ihren Kindern das neueste FIFA und Call of Duty spielen können. Ersteres ist bis dahin aber schon erschienen.

Die gamescom 2018 soll vom 02. bis zum 06. Oktober 2018 in Köln stattfinden, man habe aber über eine Verlegung nach Leipzig nachgedacht. Angesichts der geographischen Nähe zu Dresden sei jedoch die Sicherheit gefährdet gewesen. Alle bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Tolle Sache: Schüler in NRW haben zum Zeitpunkt der Messe keine Herbstferien, bekommen dafür aber kostenfreien Eintritt.