gamescom 2017 - Tickets für Samstag komplett ausverkauft

Die Koelnmesse hat bekannt gegeben, dass die Privatbesucher-Tickets für den Samstag der gamescom 2017 ausverkauft sind. Karten für alle anderen Tage sind noch zu kaufen. Wer noch Eintrittskarten für den Samstag benötigt, kann sie unter Umständen im Saturn kaufen.

Sämtliche Eintrittskarten für den gamescom-Samstag sind ausverkauft. Dies erklärte Veranstalter Koelnmesse im Rahmen einer Pressemitteilung. Ein begrenztes Ticketskontingent für alle Publikumstagen ist noch bei Saturn verfügbar.

Drei Monate vor Beginn der gamescom 2017 sind die Privatbesucher-Tickets für Samstag, den 26. August 2017, somit nahezu komplett ausverkauft. Für die Publikumstage Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind noch wenige Tickets verfügbar, die aufgrund der hohen Nachfrage schnell vergegeben sind.

Vor Ort wird eine begrenzte Anzahl an Nachmittagstickets mit gewährtem Einlass ab 14 Uhr verfügbar sein. Familien können online eine reservierte Anzahl an Eintrittskarten für den Samstag erwerben, die anschließend nach erfolgter Kontrolle der Familienzusammensetzung in richtige Karten eingetauscht werden können.

