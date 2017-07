gamescom 2017 - Phil Spencer von Xbox nicht vor Ort

Phil Spencer, seines Zeichens Leiter von Microsoft Xbox, wird auf der diesjährigen gamescom aus familiären Gründen nicht zugegen sein. Ob dennoch eine Pressekonferenz im Rahmen der Messe stattfinden wird, teilte er nicht mit - man wolle sich dazu in der nächsten Zeit äußern.

Auch wenn die E3 2017 gefühlt gerade erst vorbei ist, steht uns schon im nächsten Monat eine weitere große Messe vor der Tür: Die gamescom in Köln. Aufgrund des Fokus auf den Consumer-Bereich gehört die gamescom zu den größten Videospielmessen der ganzen Welt und lockt jährlich tausende Videospielbegeisterte in die Stadt am Rhein.

Keine Pressekonferenz von Microsoft?

Bisher war es durchaus üblich, dass Microsoft und ihre Xbox ebenfalls ein Teil der Messe sind. Allen voran Phil Spencer, der die Leitung über den Bereich der Unterhaltungsprodukte bei Microsoft inne hat. Wie dieser jetzt auf seiner Twitter-Seite mitteilte, wird er jedoch in diesem Jahr nicht vor Ort sein. Er bereue dies sehr, aber könne aus familiären Gründen nicht an der Messe teilnehmen.

Regretfully I won't make GC this year, family commitment, I'll miss great fans, bums me out. We'll talk more about Xbox @ GC soon — Phil Spencer (@XboxP3) 29. Juni 2017

Was dies für eine mögliche Pressekonferenz bedeutet, ist noch unklar. Da aber noch in diesem Winter die Xbox One X veröffentlicht werden wird, sollte davon ausgegangen werden, dass trotzdem eine Pressekonferenz stattfinden wird und wahrscheinlich neue Titel für die Konsole aus dem Hause Microsoft präsentiert werden. Phil Spencer könnte zum Beispiel durch Aaron Greenberg ersetzt werden, der für das Marketing der Xbox zuständig ist und bereits in der Vergangenheit die Präsentation auf der gamescom übernahm.

Bis wir handfeste Infos haben, soll es laut Spencer aber nicht mehr lange dauern, denn schon bald sei der Zeitpunkt gekommen, an dem man darüber spreche, ob und wie Xbox bei der gamescom präsent sein wird.

