gamescom 2017 - Live-Stream zur Xbox One X von Microsoft ab 21 Uhr

Microsoft wird die gamescom 2017 mit seiner Pressekonferenz eröffnen, zusammen mit der neuen Konsole Xbox One X. Auf der größten Gaming-Messe in Köln wird im Live-Stream zur Pressekonferenz die neue Konsole gezeigt. Die heutige Übertragung könnt ihr am Abend kostenlos über YouTube und Twitch verfolgen. Wir zeigen euch den vollständigen Livestream der gamescom 2017 von Microsoft Xbox.