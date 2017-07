gamescom 2017 - Konami präsentiert ihr Line-Up

Konami stellte jetzt ihr Line-Up für die kommende gamescom 2017 in Köln vor. Demnach sollen Fans unter anderem in den Genuss von PES 2018 und Metal Gear Survive kommen.

Die gamescom, eine der größten Videospielmessen der Welt, rückt mit großen Schritten näher und langsam wird bestätigt, welche Spiele die Aussteller präsentieren werden. Auch das japanische Unternehmen Konami stellte jetzt die Pläne für die Messe vor.

So wird Konami wenig überraschend das Fußball-Game PES 2018 präsentieren, das in diesem Jahr mit einigen Neuerungen glänzen will. Doch auch das von Fans der Reihe kritisch gesehene Metal Gear Survive wird Konami am eigenen Stand vorstellen. Der Titel spielt zeitig zwischen Ground Zeroes und Phantom Pain und setzt auf ein völlig anderes Spielkonzept. Statt Solo-Schleichereien müsst ihr euch im Koop durch die Welten bewegen und Zombies töten. Besonders letzteres sorgte immer wieder für Unverständnis und man warf dem Unternehmen das Ausschlachten der Metal Gear-Marke vor. Auch Hideo Kojima, der der Kopf hinter der Reihe war und sich von Konami trennte, kritisierte das Verhalten der Japaner. Die Spiele werden in der Halle 6.1 am Stand A011 zu finden sein.

Wer genug von VIdeospielen hat, kann in der Halle 5.2 am Stand A030/B031 das Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! ausprobieren, das sich ebenfalls im Vertrieb von Konami befindet.

Die gamescom findet vom 22.-26. August in Köln statt und wir sind natürlich auch wieder live vor Ort, um euch auf dem aktuellsten Stand zu halten.

