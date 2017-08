gamescom 2017 - EA verlost erneut VIP Pässe

Auch in diesem Jahr verlost EA auf ihrer eigenen Seite erneut VIP Pässe für die kommende gamescom 2017. Mit einem VIP Pass müsst ihr für euer Lieblingsspiel nicht lange anstehen und könnt direkt an der Warteschlange vorbei gehen.

Der Publisher und Entwickler EA wird auch in diesem Jahr einen großen Teil der gamescom ausmachen. Die Messe in Köln ist immer ein sehr besonderes Event für Videospieler aus aller Welt und die gesamte Branche, die sich dort präsentieren kann.

Spart euch das lange Warten

Zu diesem Zweck verloste EA in den letzten Jahren schon die sogenannte VIP Passes - auch als Fast Passes bekannt - mit denen sich das stundenlange Warten auf das Wunschspiel gespart werden kann. In diesem Jahr gibt es jedoch eine große Neuerung, denn meist konnte das System mithilfe unterschiedlichster Wege ausgetrickst und dadurch wiederholt am Gewinnspiel teilgenommen werden. Jetzt müsst ihr euch jedoch in euren EA-Account einloggen, der dann mit diesem Gewinnspiel verbunden wird und somit ein mögliches Überlisten nicht mehr gegeben sein dürfte. Im letzten Jahr benötigte man noch eine spezielle App - in diesem Jahr ist die Teilnahme jedoch wieder auch im normalen Browser möglich.

In diesem Jahr habt ihr die Auswahl aus Battlefield 1: In the Name of the Tsar, Need for Speed: Payback, FIFA 18 und Star Wars: Battlefront 2. Bei letzterem gibt es sogar zwei unterschiedliche Teilnahmemöglichkeiten: Zum einen lässt sich der bekannte Kampf auf Naboo spielen und zum anderen wird es ebenfalls noch einen bisher unangekündigten Modus geben, an dessen Verlosung ihr auch teilnehmen könnt.

Probiert euer Glück

Die Verlosung geht noch bis zum 21. August und ist auf der offiziellen Aktionsseite zu finden. Teilnehmer unter 14 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung eines gesetzlichen Vertreters. Falls ihr gewinnen solltet, erhaltet ihr einen QR-Code, der sich sowohl gedruckt als auch digital auf dem Mobiltelefon am EA-Stand einlösen lassen wird. Trotz der Gewinnspielbestimmungen gelten vor Ort natürlich weiterhin die Regelungen der Altersfreigabe der USK.

Während der gamescom soll außerdem eine zweite Gewinnspielphase stattfinden, bei der ihr euer Glück erneut versuchen könnt. Diese Phase geht vom 23. bis zum 26. August.

Hier geht's zur Verlosung

