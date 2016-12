Mit Lineage Eternal startet in Südkorea schon bald eine Closed Beta, auf die viele Spieler auch hierzulande schon gewartet haben. Immerhin bekommen wir, wenn schon kein eigenes Gameplay, einen Trailer zur Testphase, der einiges zum Fantasy-MMORPG verrät.

Es ist eigentlich immer dasselbe Spiel: In Südkorea oder anderen Teilen Asiens startet ein vielversprechendes MMORPG in eine erste Testphase und wir Spieler aus Europa sitzen auf dem Trockenen. Unser Vorteil jedoch ist, dass wir so immerhin schon weit vor Release erstes Gameplay sehen und sogar in den Genuss eines Trailers kommen, der zur Testphase veröffentlicht wurde.

So ist es auch im Falle von Lineage Eternal, welches nicht zuletzt aufgrund des noch immer starken Namens hohe Erwartungen seitens der Community weckt. Spätestens am 30. November, dem Startdatum der koreanischen Beta, werden wir hoffentlich endlich wissen, ob NCSoft dem Hype gerecht werden kann. Bis dahin finden wir im untenstehenden Video einige cineastische Szenen, bekommen die Charaktere vorgestellt, sehen Kämpfe und klassisches MMORPG-Gameplay. Viel Spaß!

Seitenauswahl

Infos zu Games

Games - Fast 20 Jahre altes Korea-MMO kehrt plötzlich zurück In Zeiten, in denen mal leider regelmäßig hören muss, wie gute Spiele eingestellt werden, ist folgende Nachricht aus Korea eine willkommene Abwechslung: Das 1999 gestartete ...