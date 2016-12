Wer keine Nintendo GameCube besitzt und trotzdem ein wenig Super Smash Bros. Melee zocken will, dem wird jetzt geholfen. Diese Version vom Prügelspiel könnt ihr kostenlos in eurem Browser spielen.

Der wohl bekannteste Teil der Super Smash Bros.-Reihe mit dem Beinamen Melee, erschien vor vielen Jahren für die Nintendo GameCube und wird selbst heute noch von einer aktiven Community gespielt. Regelmäßige Turniere und Events rund um das Prügelspiel sorgen für Abwechslung und tut der Begeisterung keinen Abbruch, wenn es darum geht, den Gegner mit möglichst vielen Combos von der Stage zu werfen.

Allerdings hat nicht jeder das Glück, einen Nintendo GameCube im Wohnzimmer stehen zu haben und muss auf Melee verzichten - bis jetzt. Seit wenigen Tagen ist es möglich, Super Smash Bros. Melee Light völlig kostenlos im Browser zu spielen. Natürlich handelt es sich hierbei nicht um die Vollversion des Spiels und ganz offiziell ist die Sache auch nicht, was bereits vermuten lässt, dass die Seite nicht mehr lange am Netz sein wird.

Dennoch lohnt sich ein Blick in das Browsergame, welches verblüffenderweise sehr genau und grafisch gut umgesetzt ist. Außerdem gibt es einen Stage Builder, in dem ihr eure eigenen Maps erstellen könnt. Ihr könnt mit den Schatten von Marth, Fox und Pummeluff spielen, die 1:1 die Bewegungen und Attacken aus dem Original ausführen. Mithilfe eines USB-Controllers der GameCube ist der Unterschied also kaum noch zu spüren und stellt ein gutes Training dar.

Auf DIESER SEITE könnt ihr das Game ausprobieren.

