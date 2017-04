Games - Das sind die 5 emotionalsten Spiele!

Welche Spiele haben uns so richtig zum Weinen und Lachen gebracht? In unserer Top 5 der emotionalsten Games zeigen wir euch die gefühlvollsten Titel aus der Videospiel-Welt im Video auf PlayNation TV. Jetzt hier ansehen!

Emotionen sind eines der wesentlichen Bestandteile einer guten Geschichte. Das gilt auch für Games, die immerhin eine interaktive und somit mitunter noch mitreißendere Story erzählen. Als Teil unserer Toplist-Reihe auf PlayNation TV präsentieren wir euch nun die unserer Meinung nach emotionalsten Spiele.

Die Top 5 der emotionalen Spiele jetzt ansehen:

Neue Top 5 auf PlayNation TV: Emotionale Spiele

In Spielen wie The Last of Us, das bald mit The Last of Us 2 einen vollwertigen Nachfolger von Entwickler Naughty Dog erhält, steht die Geschichte immerzu im Vordergrund. Auch in Titeln wie Heavy Rain oder Beyond Two Souls passt sich das Gameplay der Story-Kampagne an – und nicht andersherum.

Begeistern können auch Games wie Life is Strange oder die Projekte von Telltale Games, in denen wir uns voll und ganz in die Rolle eines Charakters hineinversetzen und unsere Entscheidungen direkte Auswirkungen auf den Verlauf der Story haben. Machen wir einen Fehler, können wir ihn nicht rückgängig machen.

