Entwicklerstudio Nexon war mit vielen Titeln auf der großen asiatischen Spielemesse G-Star 2016 vertreten, besonders spannend war dabei vor allem 'Project META', ein bisher völlig unbekanntes Spiel, welches nun erste Details spendiert bekam.

Die G-Star ist eine riesige asiatische Videospielmesse, die Jahr für Jahr die dortigen Entwicklerstudios anlockt und darf sich daher zurecht Ort vieler Enthüllungen nennen - kaum eine Bühne ist im asiatischen Raum größer und bietet daher besseres Potenzial für neue Titel. So kam das Entwicklerteam von Nexon gleich mit einer Reihe frischer Titel auf die Messe. Dabei auf viel Interesse gestoßen ist der bisher kaum mit Informationen bestückte Titel 'Project META'.

Auch die G-Star 2016 sollte daran nur wenig ändern, hat aber immerhin etwas geändert: Wir wissen nun offiziell, dass es sich bei Project META um ein 'side-scrolling action MMORPG' handeln soll, welches dank der Unreal Engine 4 auch grafisch viel bieten will - optisch soll es an Street Fighter 5 erinnern. Ebenfalls immer wieder im Rahmen der Präsentationen erwähnt: Die Worte 'share, talk, try'.

Untenstehend gibt es einen ersten Teaser, der einige Umgebungen des Spiels zeigt. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball! Viel Spaß!

