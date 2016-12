Jahr für Jahr wächst der Markt der Videospiele weiter an und erzielt immer höhere Gewinne. Wie diese sich zusammensetzen, welche Spiele besonders lukrativ sind und auf welcher Plattform das geschieht, analysiert das Team der Research Company 'SuperData'. Nun gibt es die Zahlen für den Monat November.

Es sind erneut vor allem die Free2Play-MMOs unserer Zeit, die auf dem PC die Gewinne nach oben schnellen lassen - ganz vorne ist und bleibt der Dauerbrenner League of Legends vom Entwicklerstudio Riot Games. Dahinter kommen dann aber mit Crossfire, Dungeon Fighter Online, World of Tanks oder Dota 2 ebenfalls kostenlose Titel, die durch faire Ingame-Kaufoptionen das Geld der Spieler verdienen. Mit World of Warcraft auf Platz 4 ist ein weiterer Dauerbrenner in der Liste für den November 2016 zu finden.

Konsolen und Smartphones

Deutlich mehr Genreabwechslung erleben wir auf den Konsolen - dort ganz oben ist Call of Duty: Infinite Warfare, gefolgt vom Konkurrenten Battlefield 1. Etwas überraschend "nur" auf dem dritten Platz ist Fifa 17, was sich somit gegen NBA 2K17 und Madden NFL 17 durchsetzen kann. Destiny auf dem zehnten Platz kann die Fahne der MMOs hochhalten.

Für die mobile Plattform der Smartphones gibt es keine Überraschung: Pokémon GO bleibt auf der 1, bekommt nun aber mit Super Mario Run einen ernsthaften Konkurrenten im Dezember.

Untenstehend gibt es die komplette Liste der jeweiligen Top 10. Überraschungen dabei für euch?

