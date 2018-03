Games - Monkey Island 3: Der Fluch von Monkey Island erstmals auf Steam und GOG

Monkey Island 3: Der Fluch von Monkey Island steht ab sofort via GOG.com und Steam zum Kauf bereit. Zur Feier des Tages gibt es sogar noch ein Monkey Island-Paket mit drei Spielen zum günstigen Preis.

The Curse of Monkey Island, oder hierzulande Monkey Island 3: Der Fluch von Monkey Island, hat sich seinerzeit einen großen Platz in den Herzen vieler Gamer gesichert. Das klassische Point-&-Klick-Adventure ist zurück und fand nun einen Weg auf die Vertriebsplattformen Good old Games und Steam.

Laut GOG handelt es sich hierbei um die Umsetzung auf ScummVM, die mit einer Auflösung von 640x480 Pixel daherkommt - ein wahrer Klassiker eben! Die zwei Schwierigkeitsgrade des Originals sind erhalten geblieben und in den Beleidigungs-Schwertkämpfen müsst ihr gekonnt reimen. So eloquent werdet ihr Guybrush demnach noch nie erlebt haben.

Der Preis für das Piratenabenteuer mit Guybrush Threepwood beträgt auf Steam gleichermaßen 6,99 Euro wie auf GOG. Nachfolgend haben wir euch die Produktseiten der einzelnen Vertriebsplattformen eingebunden:

Hier könnt ihr The Curse of Monkey Island kaufen:

Auf GOG.com gibt es übrigens ein Angebot, das euch einen Rabatt einräumt, wenn ihr alle drei Spiele, also auch noch Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge und Secret of Monkey Island: Special Edition, einkauft. Dann bezahlt ihr anstatt 23,97 Euro lediglich 12,97 Euro. Und via Steam bezahlt ihr für die Monkey Island Collection derzeit nur 10,48 Euro!