Das Gaming-Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Es ist Zeit, auf die letzten 12 Monate zurückzublicken – und die Highlights im großen Talking Games-Jahresrückblick auf PlayNation TV zu zeigen. Dennis, Patrik und Ben sind bereit, euch die besten Spiele zu zeigen.

Mit einem großen Special beenden wir das Jahr 2016 und schauen auf das kommende Jahr: Willkommen beim Jahresrückblick auf PlayNation TV! Bei der Endjahresfolge von Talking Games trafen sich Dennis „MafuyuX“ Werth, Patrik „PayZed“ Hasberg und Ben „Bronzebeard“ Brüninghaus in unserem Studio und stellen ihre ganz persönlichen Highlights des Jahres vor.

Games, die unser 2016 ausgemacht haben

Mit dabei sind unter anderem Titel für PC, PlayStation 4, Xbox One oder Nintendo-Konsolen, aber natürlich auch Mobile Games wie Pokémon Go, an die kein Spieler in den Hype-Monaten vorbeigekommen war. Battlefield 1, Uncharted 4, The Division, Watch Dogs 2, Unravel – all diese Games sind Teil eines der größten Gaming-Jahre aller Zeiten.

Über die guten und auch die besten Spiele 2016 diskutieren die drei PlayNation TV-Moderatoren am Sonntag, den 18. Dezember 2016 um 17 Uhr. Verfolgt die Show, indem ihr PlayNation TV auf YouTube abonniert und die Glocke für die Benachrichtigen aktiviert. Seid in den Kommentaren dabei und verratet uns eure Spiele-Highlights!

PlayNation Awards mit den besten Spielen 2016

Habt ihr spielemäßig dieses Jahr vielleicht etwas verpasst? Bei unseren großen PlayNation TV Awards zeichnen wir die allerbesten Videospiele des Jahres aus und laden dazu die Entwickler und Publisher in unser Kölner Fernseh-Studio ein. Seht euch die ehrende Sondershow am 31. Dezember 2016 kostenlos an und schaut, ob ihr die baldigen Klassiker aus 2016 schon durchgespielt habt.

Seitenauswahl

Infos zu Games

Games - Fast 20 Jahre altes Korea-MMO kehrt plötzlich zurück In Zeiten, in denen mal leider regelmäßig hören muss, wie gute Spiele eingestellt werden, ist folgende Nachricht aus Korea eine willkommene Abwechslung: Das 1999 gestartete ...