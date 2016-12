Hired Ops vom Entwicklerstudio AbsolutSoft, welches auf dem super beliebten Shooter Contract Wars basiert, ist aktuell im Early Access via Steam verfügbar. Wer den Shooter gerne ausprobieren möchte, der kann bei uns einen von 70 Keys ergattern.

In freundlicher Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio AbsolutSoft bieten wir unseren Lesern zu Weihnachten die Möglichkeit an, einen von 70 Keys zu gewinnen, die euch den Early Access des Shooters Hired Ops erleben lassen.

Die Teilnahme ist ganz leicht und dauert nur wenige Sekunden. Unter dieser News findet ihr das Anmeldeformular zu unserem Gewinnspiel. Wer sich mit einer gültigen E-Mail-Adresse anmeldet, der ist automatisch Teil der Verlosung.

Morgen um 17 Uhr unserer Zeit ist das Gewinnspiel offiziell beendet. Sobald dies geschehen ist, wählt unser System unter allen gültig registrierten Usern die 70 Gewinner aus und teilt per Mail den Key zu.

Hired Ops ist ein kompetitiver Online-Shooter, der auf schnelle Gefechte und viel Taktik setzt. Im untenstehenden Trailer zum Multiplayertitel könnt ihr euch anschauen, was im Early Access auf euch wartet. Viel Spaß!

