Games - Diese Spiele erscheinen nächste Woche!

In der 24. Kalenderwoche erscheinen wie immer zahlreiche neue Spiele für PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch. Welche Games das genau sind, verraten wir euch in unserem Wochenüberblick und zeigen euch alle Neuerscheinungen.

Während die Spielemesse E3 in der kommenden Woche ihre Tore öffnet, geben wir euch einen schnellen Überblick über alle Titel, die in der 24. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch erscheinen. Dino-Fans dürfen sich unter anderem auf den Strategietitel Jurassic World Evolution freuen, der euch die Möglichkeit bietet euren eigenen Park mit Dinos zu errichten.

Neben unserer monatlichen Release-Vorschau geben wird euch jede Woche einen zusätzlichen Überblick über alle Titel, die in der kommenden Woche für eure Lieblingsplattform erscheinen.

Alle neuen Titel, die 11. Juni bis zum 17. Juni 2018 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen, haben wir für euch wie gewohnt unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

Release-Vorschau Das sind die wichtigsten Games im Juni 2018

Diese Spiele erscheinen in der 24. Kalenderwoche

Dienstag, 12. Juni 2018

Jurassic World Evolution für PS4, Xbox One sowie PC

Superman R für PS4, Xbox One sowie PC

Alchemic Jousts

Mittwoch, 13. Juni 2018

Bus Simulator für PC

Donnerstag, 14. Juni 2018

Omega Strike für Xbox One

Freitag, 15. Juni 2018

Tennis World Tour für PC, Nintendo Switch

Lego: Die Unglaublichen für PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Was ist euer Highlight in dieser Woche?