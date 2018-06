Games - Diese Games erscheinen nächste Woche!

In der 25. Kalenderwoche erscheinen wie immer zahlreiche neue Spiele für PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch. Welche Games das genau sind, verraten wir euch in unserem Wochenüberblick und zeigen euch alle Neuerscheinungen.

Die Spielemesse E3 liegt mittlerweile hinter uns und wir dürfen uns auf unzählige neue Spiele freuen, die in der nächsten Zeit erscheinen werden. Damit ihr den Überblick nicht verliert haben wir für euch auch an diesem Sonntag eine Liste mit allen Titeln erstellt, die in der 25. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch erscheinen.

Neben unserer monatlichen Release-Vorschau geben wird euch jede Woche einen zusätzlichen Überblick über alle Titel, die in der kommenden Woche für eure Lieblingsplattform erscheinen.

Alle neuen Titel, die 18. Juni bis zum 24. Juni 2018 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen, haben wir für euch wie gewohnt unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

Release-Vorschau Das sind die wichtigsten Games im Juni 2018

Diese Spiele erscheinen in der 25. Kalenderwoche

Dienstag, 19. Juni 2018

Anima: Gate of Memories - The Nameless Chronicles für PS4, Xbox One, PC

Musynx für PS4, Xbox One

Haimrik für Xbox One

Flashback 25th Anniversary für Nintendo Switch

Mittwoch, 20. Juni 2018

Grab the Bottle für PS4, Xbox One, Nintento Switch

Donnerstag, 21. Juni 2018

Drawful 2 für Nintendo Switch

Lost in Harmondy für Nintendo Switch

Musynx für Nintendo Switch

Freitag, 22. Juni 2018

New Gundam Breaker für PS4

The Journey Down: Chapter Two für PS4, Xbox One, Nintendo Switch

The Lost Child für PS4, Nintendo Switch

Slime-san: Superslime Edition für PS4

Sudden Strike 4: European Battlefields Edition für Xbox One

Yet Another Zombie Defense HD für Xbox One

Mario Tennis Aces für Nintendo Switch

Minecraft für Nintendo Switch

Die Sims 4: Jahreszeiten für PC

Harvest Moon: Licht der Hoffnung

Was ist euer Highlight in dieser Woche?