Games - Diese Games erscheinen vom 7. bis 13. Mai 2018

In der 19. Kalenderwoche erscheinen neue Spiele für PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch. Welche Games das genau sind, verraten wir euch in unserem Wochenüberblick.

Der Monat April ist vorüber und der Mai steht mit zahlreichen neuen und interessanten Spielen bereit. Neben unserer monatlichen Release-Vorschau geben wird euch hier auf PlayNation.de jede Woche einen zusätzlichen Überblick darüber welche Titel in der aktuellen Woche für eure Lieblingsplattform erscheinen.

Alle neuen Titel, die in der 19. Kalenderwoche vom 7. bis zum 13. Mai 2018 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen, haben wir für euch wie gewohnt unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

Conan Exiles

Nach über einem Jahr in Entwicklung erscheint der Open-World-Titel Conan Exiles am kommenden Dienstag, den 8. Mai auch für die PS4. Euch erwartet unter anderem ein neues Kampfsystem, Vulkan- und Sumpfareale, Angriffe durch KI-gesteuerte Gegner auf eure Festung, Perks, Rüstungen und Kriegsfarben, der Anbau von Lebensmitteln, Schnellreisen und mehr.

Destiny 2: Kriegsgeist

Ebenfalls in dieser Woche erscheint die zweite Erweiterung "Kriegsgeist" zu dem Online-Shooter Destiny 2. Der DLC bringt wieder eine Menge neuer, thematisch inspirierter Waffen, Rüstungen und weiterer Gegenstände.

Through the Woods

Der Horror-Titel Through the Woods erscheint in dieser Woche auch für die PlayStation 4. Der Third-Person-Titel basiert auf der nordischen Mythologie. Als besorgte Mutter durchstreift ihr auf der Suche nach eurem Kind die Wälder an der norwegischen Westküste.

Diese Spiele erscheinen in der 19. Kalenderwoche vom 7. bis 13. Mai 2018

Dienstag, 08. Mai 2018

Conan Exiles für PS4, Xbox One, PC

Destiny 2 - Kriegsgeist für PS4, Xbox One, PC

Last Encounter

Pillars of Eternity 2 - Deadfire für PC

Ragin Justice für PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

AO International Tennis für PC

Death Road To Canada für PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Megadimension Neptunia VIIR für PS4

Tacoma für PS4

Through the Woods für PS4

Mittwoch, 09. Mai 2018

Subaeria für PS4, Xbox One, PC

Trailblazers für PS4, Xbox One, PC

Donnerstag, 10. Mai 2018

Laser League für PS4, Xbox One, PC

Garage für Nintendo Switch

Immortal Redneck für Nintendo Switch

Suicide Guy für Nintendo Switch

Super Chariot für Nintendo Switch

Three Fourths Home für Nintendo Switch



Freitag, 11. April 2018