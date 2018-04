Games - Diese Games erscheinen vom 30. April bis 06. Mai 2018

In der 18. Kalenderwoche erscheinen neue Spiele für PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch. Welche Games das genau sind, verraten wir euch in unserem Wochenüberblick.

Der Monat April ist beinahe vorüber und der Mai steht vor der Türe. Neben unserer monatlichen Release-Vorschau geben wird euch hier auf PlayNation.de jede Woche einen zusätzlichen Überblick darüber welche Titel in der aktuellen Woche für eure Lieblingsplattform erscheinen.

Während State of Decay 2, Dark Souls: Remastered, Detroit: Become Human und Co. noch einige Tage auf sich warten lassen, dürfen ihr sich Xbox One-Besitzer auf das Horror-Abenteuer Through the Woods freuen, das am 2. Mai den Weg auch auf die Microsoft-Konsole findet. Strategieexperten können ihr Geschick hingegen in Total War Saga: Thrones of Britannia unter Beweis stellen. Auf Nintendos Switch erscheint in dieser Woche mit Donkey Kong Country: Tropical Freeze unter anderem der fünfte Teil der Donkey-Kong-Country-Videospielserie.

Alle neuen Titel, die in der 18. Kalenderwoche vom 30. April bis zum 06. Mai 2018 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen, haben wir für euch wie gewohnt unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

Total War Saga: Thrones of Britannia

Erstmals wagt sich das Entwicklerstudio Creative Assembly an ein Spiel der Total War Saga. Es verschlägt uns hier in das frühe Mittelalter, in dem in Großbritannien um die Vorherrschaft gekämpft wird. Für jeden Wikinger-Fan dürfte es an dieser Stelle interessant werden, denn der Angriff der Wikinger auf Britannien zu dieser Zeit wird hier thematisiert.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Das Franchise rund um Donkey Kong rückt auf die neue Hybridkonsole Nintendo Switch vor. Mit Donkey Kong Country: Tropical Freeze könnt ihr fortan auch unterwegs mit dem behaarten Maskottchen von Nintendo durch die virtuellen Spielwelten tollen.

Diese Spiele erscheinen in der 18. Kalenderwoche vom 30. April bis zum 06. Mai 2018

Dienstag, 01. Mai 2018

Super Mega Baseball für PS4, Xbox OnePC

Guns of Icarus Alliance für PS4

Killing Floor: Incursion für PSVR

Battlezone Gold Edition für Xbox One

Super Mega Baseball 2 für Xbox One

Airport Feuerwehr: Die Simulation für Nintendo Switch

Mittwoch, 02. Mai 2018

Through the Woods

Donnerstag, 03. Mai 2018

Total War Saga: Thrones of Britannia für PC

NEOGEO Stakes Winner für Xbox One

Nihilumbra für Xbox One

Freitag, 04. April 2018