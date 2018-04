Games - Diese Games erscheinen vom 23. bis 29. April 2018

In der 17. Kalenderwoche erscheinen neue Spiele für PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch. Welche Games das genau sind, verraten wir euch in unserem Wochenüberblick.

In dieser Woche dürfen sich vor allem Bastler freuen. Schließlich erscheint am kommenden Freitag, den 27. April Nintendo Labo. Hier verbindet das japanische Unternehmen traditionelles Basteln mit Videospielen.

So absurd es klingen mag, so genial ist die Idee: Die Nintendo Switch oder ihre Joy-Con-Controller können in verschiedene Pappgestelle, die zuvor selbst errichtet werden müssen, eingelegt werden. Anschließend lassen sich bewegliche, steuerbare und interaktive Objekte wie Angeln, Roboter oder Pianos verwirklichen. Alles Infos zu Nintendo Labo findet ihr in unserer News.

Frostpunk

Bereits am morgigen Dienstag, den 24. April erscheint der Society-Survival-Titel namens Frostpunk. Als Spieler schlüpft ihr darin in die Rolle eines Herrschers der letzten Stadt auf Erden und seid für die Einwohner sowie die Infrastruktur zuständig. Entwickelt wird Frostpunk von den 11 bit studios.

South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe

Ebenfalls ab dem 24. April könnt ihr euch mit eurer Nintendo Switch in das abgedrehte Rollenspiel South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe stürzen. Wir haben uns den Titel bereits ganz genau angeschaut und verraten euch in unserem umfangreichen Test was euch darin erwartet.

Alle neuen Titel, die in der 17. Kalenderwoche vom 23 bis zum 29. April 2018 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen, haben wir für euch wie gewohnt unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

Diese Spiele erscheinen in der 17. Kalenderwoche vom 23. bis zum 29. April 2018

Dienstag, 24. April 2018

Battletech für PC

Frostpunk für PC

The Swords of Ditto für PC, PS4

The Invisible Hours für Xbox One

Runbow für Nintendo Switch

South Park – Die rektakuläre Zerreißprobe für Nintendo Switch

Mittwoch, 25. April 2018

Runestone Keeper für PS4, Xbox One

Death Road To Canada für PS4, Nintendo Switch

Where Are My Friends? für Nintedo Switch

Donnerstag, 26. April 2018

Dungeon Stars für PC

inked für PC

NEOGEO Stakes Winner

Hello Kitty Kruisers für Nintendo Switch

Late Shift für Nintendo Switch

Naruto Shippuden – Ultimate Ninja Storm Trilogy für Nintendo Switch

Sky Rogue für Nintendo Switch

Freitag, 27. April 2018