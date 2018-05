Games - Diese Games erscheinen vom 21. bis 27. Mai 2018

In der 21. Kalenderwoche erscheinen neue Spiele für PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch. Welche Games das genau sind, verraten wir euch in unserem Wochenüberblick.

In der kommenden Woche dürft ihr euch vor allem auf den interaktiven Thriller Detroit: Become Human sowie den Zombie-Titel State of Decay 2 freuen. Neben unserer monatlichen Release-Vorschau geben wird euch hier auf PlayNation.de jede Woche einen zusätzlichen Überblick darüber welche Titel in der aktuellen Woche für eure Lieblingsplattform erscheinen.

Alle neuen Titel, die in der 21. Kalenderwoche vom 21. bis zum 27. Mai 2018 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen, haben wir für euch wie gewohnt unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

Detroit: Become Human

Am kommenden Freitag erscheint mit Detroit: Become Human ein interaktives Adventure von David Cage. Dabei dreht sich der Fokus um die Menschlickeit in Robotern. Die Entwickler von Quantic Dream zeigen abermals, wie sehr sich das Medium Videospiel an seinen großen Bruder, den Film, annähert. Ähnlich wie in Heavy Rain oder Beyond: Two Souls werden also wieder eine Menge Quick-Time-Events und spezifische Entscheidungen vom Spieler abverlangt, die sich umgehend auf das Geschehen auswirken.

State of Decay 2

Mit State of Decay 2 erwartet uns ein Open-World-Zombiespiel, das sogar einen Koop-Modus enthält. Um sich den Zombies entsprechend entgegenzustellen, können die Spieler auf Fahrzeuge zurückgreifen, Siedlungen errichten und müssen einen rechten Weg in der Haut verschiedener Survivor finden.

Diese Spiele erscheinen in der 21. Kalenderwoche vom 21. bis 27. Mai 2018

Dienstag, 22. Mai 2018

Ancestors Legacy für Xbox One, PC

NBA Playgrounds 2

Runner 3 für PC, Nintendo Switch

Space Hulk: Deathwing: Enhanced Edition für PS4, PC

State of Decay 2 für PS4, Xbox One, PC

Tennis World Tour für PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Disco Dodgeball Remix für PS4, Xbox One, Nintendo Switch

NBA Playgrounds 2 für Xbox One. Nintendo Switch

I Hate Running Backwards für Xbox One

Mega Man Legacy Collection

Mega Man Legacy Collection 2

Donnerstag, 24. Mai 2018

Bloodstained - Ritual of the Night für PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Freitag, 25. April 2018

Dark Souls - Remastered für PS4, Xbox One, PC

Pixeljunk Monsters 2 für PS4, PC, Nintendo Switch

Dungeon Rushers für PS4, Nintendo Switch

oOo – Ascension für Xbox One

Detroit: Become Human für PS4

Sudden Strike 4 - European Battlefields Edition für Xbox One

