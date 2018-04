Games - Diese Games erscheinen vom 16. bis 22. April 2018

In der 16. Kalenderwoche erscheinen wieder verschiedene Titel für PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch. Welche das genau sind, verraten wir euch in unserem Wochenüberblick.

Die vor uns liegende Woche ist zwar nicht prallgefüllt mit neuen Games, dafür dürfen sich PS4-Spieler aber vor allem auf Kratos und God of War freuen. Die internationale Presse scheint sich bei dem Titel einig zu sein und hat bisher fast ausschließlich Top-Wertungen vergeben. Ebenfalls für die PS4 erscheint am Dienstag, den 17. April das Action-Adventure Yakuza 6: The Song of Life, das sich um das organisierte Verbrechen im modernen Japan dreht.

Alle neuen Titel, die in der 16. Kalenderwoche vom 16 bis zum 22. April 2018 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen, haben wir für euch wie gewohnt unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

Diese Spiele erscheinen in der 16. Kalenderwoche vom 16. bis zum 22. April 2018

Montag, 16. April 2018

The Bunker für Nintendo Switch

Dienstag, 17. April 2018

Yakuza 6: The Song of Life für PS4

Hero Academy 2 für PC

It's Spring Again für Nintendo Switch

Donnerstag, 19. April 2018

BAFL - Brakers Are For Losers für Nintendo Switch

Freitag, 20. April 2018