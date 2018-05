Games - Diese Games erscheinen vom 14. bis 20. Mai 2018

In der 20. Kalenderwoche erscheinen neue Spiele für PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch. Welche Games das genau sind, verraten wir euch in unserem Wochenüberblick.

Prall gefüllt ist die vor uns liegende Spielewoche. Vor allem Besitzer einer Nintendo Switch dürfen sich über ausreichend neues Futter für ihre Hybrid-Konsole freuen. Am Ende der Woche erscheinen Hyrule Warriors: Definitive Edition sowie der Grusel-Plattformer Little Nightmares für die Switch und können somit bequem auf der heimischen Couch oder unterwegs gezockt werden. Mit State of Decay 2 dürften vor allem Zombie-Fans voll auf ihre Kosten kommen.

Alle neuen Titel, die in der 20. Kalenderwoche vom 14. bis zum 20. Mai 2018 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen, haben wir für euch wie gewohnt unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

State of Decay 2

Mit State of Decay 2 erwartet uns ein Open-World-Zombiespiel, das sogar einen Koop-Modus enthält. Um sich den Zombies entsprechend entgegenzustellen, können die Spieler auf Fahrzeuge zurückgreifen, Siedlungen errichten und müssen einen rechten Weg in der Haut verschiedener Survivor finden.

Forgotten Anne

Das 2D-Animationsabenteuer Forgotten Anne spielt im Land der Vergessenen. Dabei handelt es sich um eine Dimension, die alle verlorenen Gegenstände der Menschheit birgt - wie zum Beispiel eure Socken, die zumeist in der Waschmaschine verschwinden. Wer kennt es nicht?

Hyrule Warriors: Definitive Edition

Die Definitive Edition umfasst sämtliche Karten, Missionen und Charaktere aus Hyrule Warriors für die Wii U und Hyrule Warriors: Legends für Systeme der Nintendo 3DS-Familie. Die herunterladbaren Premium-Inhalte sind ebenfalls enthalten. Außerdem könnt ihr euch auf neue Outfits für Link und Zelda im Stil von The Legend of Zelda: Breath of the Wild freuen. Die herunterladbaren Premium-Inhalte sind ebenfalls dabei. Insgesamt gibt es 29 spielbare Charaktere, Full-HD-Grafik (bis zu 1080p) im TV-Modus sowie Zwei-Spieler-Mehrspieler-Action auf einer Konsole, wenn man die Joy-Con-Controller teilt.

Little Nightmares

Am 18. Mai erscheint der Grusel-Plattformer Little Nightmares von den schwedischen Tarsier Studios auch für die Nintendo Switch. Gemeinsam mit Protagonistin Six erkundet ihr darin den bedrohlichen Ort namens "The Maw" und lernt die skurrilen Bewohner kennen. Wir haben den Titel bereits auf dem PC gespielt und verraten euch in unserem Test, warum ihr die Reise unbedingt wagen solltet.

Diese Spiele erscheinen in der 20. Kalenderwoche vom 14. bis 20. Mai 2018

Dienstag, 15. Mai 2018

Forgotton Anne für PS4, Xbox One, PC

Horizon Chase Turbo für PS4, PC

Little Witch Academia: Chamber of Time für PS4, PC

Omensight für PS4, PC

Wizard of Legend für PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Dragon's Crown Pro für PS4

Mittwoch, 16. Mai 2018

Lily’s Epic Quest for Lost Gems für Xbox One

Donnerstag, 17. Mai 2018

Far: Lone Sails für PC

Frostpunk: Victorian Edition für PC

Fox N Forest für PS4, PC

Worlds Adrift für PC

Freitag, 18. April 2018

State of Decay - Ultimate Edition für PC, Xbox One

Boss 101 für Xbox One

Hyrule Warriors - Definitive Edition für Nintendo Switch

Little Nightmares für Nintendo Switch

