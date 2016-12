Games - Arbeitet Blizzard an einem First-Person-Titel? Stellenanzeigen befeuern Gerüchte

Nachdem Blizzard mit dem Multiplayer-Shooter Overwatch derzeit alles abräumt und in der Gunst der Spieler weiter nach oben klettert, ist die Frage, was eventuell als nächstes kommen könnte. Eine Stellenanzeige im Internet gibt einen ersten, sehr vagen Hinweis.

Ist Blizzard nach dem riesigen Erfolg von Overwatch auf den Shooter-Geschmack gekommen oder will man das Shooter-MMO um einen gänzlich neuen Modus erweitern? Aktuell werfen derzeit offene Stellenangebot beim Entwicklerstudio einige Fragen auf - danke dabei an unsere Kollegen von MassivelyOP. Blizzard sucht derzeit ganz offiziell nach Software Engineers, die sich mit dem Spezialgebiet der First-Person auskennen, über einige Erfahrungen verfügen und sich vorstellen könnten, gemeinsam im Team an eben jenem Thema zu arbeiten - genauer geht es um eine Engine.

Blizzard ist, was die Geheimhaltung neuer Spiele angeht, absolut meisterhaft - nur ganz selten kommen ungeplant sehr frühe Informationen ans Tageslicht. Ob und wie wirklich diese beiden Stellenanzeigen, die hier einzusehen sind, einen Hinweis auf kommende Projekte liefern, ist ungewiss. Eventuell wird auch nur etwas ausprobiert, das dann wieder in der Versenkung verschwindet. Dass Blizzard streng ist mit eventuell veröffentlichten Titeln wissen wir spätestens seit der Einstellung von Titan.

