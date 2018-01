Games with Gold - Zwei neue Spiele stehen ab heute zum Download bereit

Ab heute gibt es wieder zwei kostenlose Xbox-Spiele, die ihr im Rahmen einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft gratis obendrauf erhaltet. Die sogenannten Games with Gold warten auf euch!

Bei den Games with Gold verhält es sich ähnlich wie mit dem Dienst PlayStation Plus aus dem Hause Sony. Wenn ihr ein Abonnement für Xbox Live Gold innehaltet, dann werden euch in regelmäßigen Abständen gratis Spiele angeboten.

Diese Games könnt ihr während dieser Zeit vollkommen kostenlos erhalten, sie also dauerhaft in eurer Online-Bibliothek behalten, wenn ihr sie in der Zeit einmal über den Online-Store aktiviert.

Ab heute stehen wieder kostenlose Games zur Verfügung. ZOMBI (Xbox One) wird ab heute bis zum 15. Februar im Zeichen des Dienstes stehen, insgesamt also für vier Wochen.

Army of Two wird international in der zweiten Januar-Hälfte angeboten. Hierzulande wird dafür jedoch der Titel A Kingdom for Keflings (Xbox 360) bereitstehen. Der Titel wird nur für zwei Wochen, bis zum 31. Januar 2018, zur Verfügung stehen.

Gratis Games für Xbox im Januar 2018

Das sind alle Games with Gold für den Monat Januar in 2018: