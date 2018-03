Games with Gold - Die kostenlosen Spiele für April 2018 auf Xbox enthüllt

Im Monat April 2018 sind wieder verschiedene Spiele bei Xbox Games with Gold kostenlos. Dieses Mal sind unter anderem Assassin's Creed: Syndicate sowie The Witness mit dabei.

Während am heutigen Donnerstag bereits die PS Plus Spiele für April 2018 bekannt gegeben wurden, dürfen sich auch Mitglieder von Microsofts Premium-Programm Xbox Live Gold auf neues Futter in Form von kostenlosen Spielen freuen.

Wie in jedem Monat erhaltet ihr zwei Spiele für die Xbox One und zwei Spiele für die Xbox 360. Allerdings lassen sich die Titel der Xbox 360 dank vorhandener Rückwärtskompatibilität auch auf der Xbox One zocken. Dadurch bekommt ihr mit einer Xbox One jeden Monat satte vier Spiele komplett gratis.

April 2018: Kostenlose Spiele auf Xbox One und Xbox 360

Die folgenden Gratis-Spiele gibt es bei Games with Gold im April:

01. April bis 30. April: The Witness (Xbox One)

16. April bis 15. Mai: Assassin’s Creed: Syndicate (Xbox One)

01. April bis 15. April: Cars 2: The Video Game (Xbox One & Xbox 360)

16. April bis 30. April: Dead Space 2 (Xbox One & Xbox 360)

Was bekommt ihr mit Xbox Live Gold?

Durch das Premium-Programm Xbox Live Gold erhaltet ihr auf eurer Xbox-Konsole zahlreiche Boni. Zusätzlich zu mehreren Sonder-Rabatten bekommt ihr einen schnellen Cloud-Speicher, perfekten Online-Multiplayer und jeden Monat vier tolle gratis Spiele.

Es ist ganz einfach, Mitglied zu werden: Holt euch eine Guthabenkarte und sichert euch bis zu 12 Monate Premium-Genuss. Das geht beispielsweise schnell und bequem bei Amazon.

