Games with Gold - Diese Xbox-Spiele gibt es im Juli kostenlos

Auch im Juli 2017 gibt es für alle Mitglieder von Xbox Live wieder kostenlose Spiele mit Games with Gold. Erneut erwarten euch auf Xbox One und Xbox 360 hochkarätige Titel. Wir verraten euch, welche Liste euch im neuen Monat beschert wird.

Mitglieder von Xbox Live Gold bekommen im Juli 2017 erneut Zugriff auf vier kostenlose Titel, die einen Monat lang zum Gratis-Download bereitstehen werden. Als Teil des Games with Gold-Programms können alle teilnehmenden Spieler die Titel kostenfrei herunterladen.

Zwei Spiele sind wie immer für Xbox One, während zwei weitere für die Xbox 360 gedacht sind. Allerdings könnt ihr die beiden Titel für die Xbox 360 dank der Rückwärtskompatibilität der Xbox One auch auf der neuen Konsole ganz bequem und ohne Mühe zocken - wer eine Xbox One besitzt, bekommt also eigentlich sogar vier Spiele, während Besitzer der alten Konsole mit zwei auskommen müssen.

Kostenlose Xbox One und Xbox 360 Spiele

Im Juli gibt es für die Xbox One die folgenden Spiele:

01. Juli bis 30. Juli: Grow Up .

. 16. Juli bis 15. August: Runbow.

Für die Xbox 360 gibt es die folgenden Spiele (via Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One spielbar):

Gratis-Games für Xbox - So geht's

Voraussetzung für die kostenlosen Spiele bei "Games with Gold" ist eine Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold. Ihr erhaltet sie automatisch, sobald ihr zum Beispiel einen Guthabenbon auf eurer Xbox-Konsole* einlöst und so zum Gold-Mitglied werdet.

Infos zu Games with Gold

