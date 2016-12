Was es nicht alles gibt. Der offizielle Trailer von Game of Thrones wurde dank 260 Mods in The Elders Scrolls V: Skyrim nachgestellt und sieht wirklich super aus.

Als im Jahre 2011 der Trailer für die erste Staffel von Game of Thrones über die Bildschirme in den USA flimmerte, konnte noch keiner ahnen, dass man hier die Geburtsstunde der wohl erfolgreichsten und emotionalsten Serie seit vielen Jahren miterlebt. Umso genialer, dass genau dieser Trailer jetzt 1:1 in The Elders Scrolls V: Skyrim nachgestellt wurde.

Die spinnen, die Russen: 1:1 Nachbau von Winterfell

Der YouTuber UpIsNotJump tüftelte lange Zeit für dieses Werk und verwendete dabei laut seiner Aussage über 260 Modifikationen für das preisgekrönte Spiel. Es ist zwar noch lange nicht perfekt und man merkt sofort, dass der Titel grafisch etwas in die Jahre gekommen ist, doch das ändert nichts an dem gigantischen Aufwand für den kurzen Clip.

News: Intro im 90's Style

Unterhalb dieser Meldung könnt ihr euch den Trailer ansehen - das Original findet ihr übrigens direkt unterhalb des Videos zum Vergleich.

