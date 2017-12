Game of Thrones - Top 10 der illegal heruntergeladenen Serien 2017

Bereits zum sechsten Mal in Folge sichert sich die HBO-Serie Game of Thrones die Goldmedaille der am häufigsten illegal heruntergeladenen Serien 2017. Neu dabei sind in diesem Jahr die Serien Sherlock und Prison Break.

Serien wie Game of Thrones, The Walking Dead oder Big Bang Theory feiern riesige Erfolge und werden von Millionen Menschen weltweit verfolgt. Doch nicht alle Zuschauer bezahlen für dieses Vergnügen, sondern laden sich die TV-Serien illegal aus dem Internet.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Top 10 der am häufigsten illegal heruntergeladenen TV-Serien. Wenig überraschend befindet sich ganz oben an der Spitze die HBO-Serie Game of Thrones, deren siebte Staffel in diesem Jahr beendet wurde. Derzeit laufen die Arbeiten an der achten und gleichzeitig finalen Staffel. GoT belegte nun bereits zum sechsten Mal in Folge den ersten Platz, was die Verantwortlichen hinter der Serie wohl eher weniger freuen dürfte. Alleine die letzte Folge der siebten Staffel erreichte den traurigen Höhepunkt von 400.000 gleichzeitigen Torrent-Zugriffen.

Game of Thrones Die achte Staffel wird größer als je zuvor

Auf dem zweiten Platz befindet sich mit The Walking Dead ebenfalls eine sehr erfolgreiche TV-Serie, die mittlerweile allerdings eher durch fallende Zuschauerzahlen auffällt. Dahinter auf dem dritten Platz reiht sich die US-amerikanische Science-Fiction-Action-Fernsehserie The Flash ein. Die Sitcom The Big Bang Theory von Chuck Lorre und Bill Prady hat sich im Jahr 2017 auf dem vierten Platz eingefunden.

Neu in der Top 10 sind die Serien Prison Break, Sherlock sowie Rick and Morty. Alle zehn Plätze findet ihr weiter unten aufgelistet.

Top 10 der illegal heruntergeladenen Serien 2017